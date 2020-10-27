برغرايززر تختار الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مستشاراً مالياً لطرحها في نمو السعودية

2020-10-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم “برغرايززر” عن تعيين “الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية” مستشاراً مالياً لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق “نمو السعودية”.

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وتختص برغرايززر في تقديم “برغر اللحم والدجاج الطازج المطهو حسب الطلب” وتعد أكبر سلسلة مطاعم للبرغر الطازج في المملكة العربية السعودية بعد أن حققت معدلات نمو لافته ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعًا في 12 مدينة سعودية وكانت السلسلة انطلقت وتأسست في 2009 بفرع واحد من الرياض.

وقال محمد الرويغ رئيس مجلس إدارة مطاعم بيت الشطيرة (برغرايززر) نفخر بقرار مجلس الإدارة بطرح حصة من الشركة في سوق نمو السعودية ونؤمن أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز إستراتيجيات نمو الشركة واستدامتها وتعزيز فرصها في أهم أسواق المنطقة.

وأشار الرويغ إلى أن اختيار “الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية” مستشاراً مالياً للطرح، جاء نتيجة لكونهم أحد أكبر البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج ونظراً لشبكة علاقاتهم الواسعة مع المستثمرين محلياً في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الإقليمي.



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