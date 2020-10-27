مؤشر داو جونز يتهاوى ويتجه للأسوأ

2020-10-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

هبط مؤشر داو جونز لأكثر من 2.8% أو 805 نقاط إلى 27.529 ألف نقطة، في أسوأ أداء منذ شهرين، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.3% مسجلاً 3386 نقطة، في حين شهد مؤشر “ناسداك” انخفاضاً بنحو 1.9% إلى 11.324 ألف نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على مكونات مؤشر داو جونز ، وشهدت جميع الأسهم المكونة للمؤشر والبالغ عددها 30 سهماً هبوطاً.

وبخلاف سهم داو جونز كان سهم أمريكان إكسبريس أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي بانخفاض 4.7%، يليه سهم «بوينغ» والذي شهد هبوطاً يصل إلى 4%.

وألقى مؤشر داو جونز بتبعاته على مؤشرات الأسهم الأوروبية حيث تراجعت بنحو 2% خلال التعاملات، مع خسائر قطاع التكنولوجيا وسط تسارع معدل إصابات كورونا حول العالم.

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وتأثرت الأسواق المالية في أوروبا سلباً من خسائر قطاع التكنولوجيا التي بلغت 7.4% في نهاية جلسة أمس.

وتراجع سهم إس إيه بي بنحو 22% بعد أن تخلت الشركة الألمانية عن أهداف الربحية على المدى المتوسط محذرة من أن تعافي أعمالها سيستغرق وقتاً أطول بسبب تداعيات الوباء، كما تراجع مؤشر ستوكس بنحو 1.8% أو 6.5 نقاط إلى 355.9 نقطة.

كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 1.2% (-68.3 نقطة) إلى 5792 نقطة، في حين انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 3.7% (-468.6 نقطة) إلى 12.177 ألف نقطة، بينما تراجع المؤشر الفرنسي كاك بنحو 1.9% (-93.5 نقطة) إلى 4816.1 نقطة.





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