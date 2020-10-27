5 خطوات لحذف المستندات المرفوضة في برنامج حساب المواطن

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5 خطوات لحذف المستندات المرفوضة في برنامج حساب متابعات الخليج 365
من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 خطوات حذف المستندات المرفوضة في البرنامج على النحو التالي:
– الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (https://www.ca.gov.sa/)
– النقر على أيقونة تفاصيل الطلب
– النقر على أيقونة إدارة المرفقات
– حذف المرفق المرفوض
– إعادة إرفاق المستندات الصحيحة
تفاصيل الدعم للدفعة الـ35
وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
متوسط دعم الأسرة الواحدة
وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين %10 من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 96% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكـورُ المستقلون 44%، موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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