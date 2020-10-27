- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مركز القلب بتخصصي تبوك ينجح باستبدال صمام عن طريق القسطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مركز القلب بتخصصي تبوك ينجح باستبدال صمام عن طريق القسطرة
المريضة تُعاني من ضيق بالتنفس وتُعتبر من العمليات المعقدة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
نجح مستشفى الملك فهد التخصصي ممثلاً بمركز القلب في إجراء عملية استبدال صمام عن طريق القسطرة لمريضة في العقد السابع من العمر كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وعلى الفور تم عمل القسطرة كبديل لعملية تبديل الصمام عن طريق الجراحة.
وتمت القسطرة بنجاح وحالة المريضة مستقرة ولله الحمد، وتعتبر هذه العملية من القسطرة الأحدث على الإطلاق ونقلة نوعيه للخدمات المقدمة من قبل صحة تبوك والتي تسير خططها التطويرية بوتيرة متسارعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة.
وبين الفريق الطبي بأنه تم نقل المريضة لتكون تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتها الصحية معتبراً ما تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والذي تشهده مدينة تبوك لاسيما في تخصصات دقيقة وحيوية.
وأشار الفريق الطبي إلى أن مركز القلب أجرى العديد من الحالات المعقدة منذ تدشينه قبل ثلاثة أعوام ومثل هذه العمليات المعقدة تلتزم وجود الإمكانيات العالية والكوادر المؤهلة وهذا ما يتمتع به مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي ولله الحمد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مركز القلب بتخصصي تبوك ينجح باستبدال صمام عن طريق القسطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.