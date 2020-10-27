صور مؤلمة.. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل انفجار مدرسة في باكستان

2020-10-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أدى انفجار قنبلة في مدرسة دينية بمدينة بيشاور في باكستان إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين، وانتقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية إلى موقع الحدث لتلتقط عدة صور مروعة توثق الحادث الأليم.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجهولين زرعوا متفجرات في أكياس بلاستيكية في مدرسة باكستانية لتحفيظ القرآن الكريم تقع في شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وقالت: وفي حين تضاربت الأنباء حتى الآن حول عدد الأطفال بين القتلى أو المصابين، إلا أن المسؤولين أكدوا معلومة واحدة وهي أن الكيس البلاستيكي الواحد احتوى على ما يصل إلى ستة كيلوغرامات من المتفجرات.

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وقال عبد الرحيم، أحد سكان المدينة، إن المدرسة مخصصة لتحفيظ الطلاب القرآن الكريم، وكان الكثير منهم يدرسون عندما وقع الانفجار، مضيفًا أن ابن عمه البالغ من العمر 27 عامًا كان من بين الجرحى.

وتابع: كان الطلاب يحضرون فصلًا دراسيًا عندما وقع الانفجار، وأخبرنا رجل الشرطة أن التفجير وقع بينما كان رجل دين يلقي محاضرة عن تعاليم الإسلام في القاعة الرئيسية للمدرسة.

وقالت التحقيقات الأولية إن القنبلة انفجرت بعد دقائق من ترك شخص ما حقيبة في المدرسة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور إلا أن حركة طالبان الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن بعض الهجمات، وفقًا للصحيفة البريطانية.

ويُذكر أن رئيس وزراء باكستان، عمران خان غرد عبر تويتر معزيًا أفراد أسر الضحايا والمصابين، مضيفًا: نضمن لكم تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم الوحشي الجبان إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.





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