الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تستخدم ناقلة صافر كورقة تفاوض سياسية

2020-10-27

متابعات الخليج 365 - واس

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية محمد الحضرمي إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستخدم ناقلة النفط صافر كورقة تفاوض سياسية.

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وأشار الوزير الحضرمي خلال لقائه الليلة الماضية في مدينة الرياض مع سفير البرتغال لدى اليمن لويس ألميدا إلى استمرار الحوثيين المدعومين من إيران في المماطلة والتلاعب بملف صافر وعدم سماحهم للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته تمهيدا لتفريغه من النفط والتخلص منه وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة إنسانية وبيئية قد تمتد لعقود.

وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة فصل ملف صافر عن القضايا السياسية نظرا للخطر البيئي والإنساني الذي يشكّله الخزان والحاجة الملحة لمعالجته.

وبحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في اليمن والجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الدائم وفقا للمرجعيات.

من جانبه أكد سفير البرتغال دعم بلاده للحكومة وللحل السلمي في اليمن وللجهود الأممية في هذا الإطار.



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