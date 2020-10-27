، قوات الأمن البيئي تحذر من قطع الأشجار وبيع الحطب المحلي أو نقله ،

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أصدرت القوات الخاصة للأمن البيئي بياناً حذرت فيه من نظام المراعي والغابات، ولائحته التنفيذية والقاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في السعودية.
وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن البيئي، والقطاعات الأمنية ذات العلاقة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألفاً عن كل طن.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.
قوات الأمن البيئي تحذر من قطع الأشجار وبيع الحطب المحلي أو نقلهمنصور الشلاقي الخليج 365 2020-10-27
أصدرت القوات الخاصة للأمن البيئي بياناً حذرت فيه من نظام المراعي والغابات، ولائحته التنفيذية والقاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في السعودية.
وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن البيئي، والقطاعات الأمنية ذات العلاقة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألفاً عن كل طن.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:29 AM
أكدت اتخاذها الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين لأنظمة البيئة
أصدرت القوات الخاصة للأمن البيئي بياناً حذرت فيه من نظام المراعي والغابات، ولائحته التنفيذية والقاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في السعودية.
وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن البيئي، والقطاعات الأمنية ذات العلاقة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألفاً عن كل طن.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.
، قوات الأمن البيئي تحذر من قطع الأشجار وبيع الحطب المحلي أو نقله ،
المصدر : الخليج 365
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