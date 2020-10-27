شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المطيري " لم تمنعه قدمه المبتورة من ممارسة الرياضة بانتظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعرض مواطن شاب يدعى عبد الله المطيري، لحادث مروري على طريق الدمام، أسفر عن بتر إحدى قدميه.
وأوضح المطيري أنه بعد مرور 3 سنوات على الحادث، أكد له الطبيب أنه أصبح قادرا على ممارسة الرياضة.
ويعمل المطيري معلم رياضيات في حفر الباطن، وبعد انتهاء دوامه يتوجه للنادي لممارسة تمارينه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "المطيري " لم تمنعه قدمه المبتورة من ممارسة الرياضة بانتظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.