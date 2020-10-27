شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المطيري " لم تمنعه قدمه المبتورة من ممارسة الرياضة بانتظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعرض مواطن شاب يدعى عبد الله المطيري، لحادث مروري على طريق الدمام، أسفر عن بتر إحدى قدميه.

وأوضح المطيري أنه بعد مرور 3 سنوات على الحادث، أكد له الطبيب أنه أصبح قادرا على ممارسة الرياضة.

ويعمل المطيري معلم رياضيات في حفر الباطن، وبعد انتهاء دوامه يتوجه للنادي لممارسة تمارينه.