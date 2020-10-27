الأمير سطام بن خالد يفحم ماكرون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سخر الأمير سطام بن خالد آل سعود، من حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن احترام بلاده للإختلاف.
وكان الرئيس الفرنسي قد صرح بقوله: " لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية " .
ورد الأمير سطام مستنكرا ما يزعمه ماكرون، قائلا: " عن أي روح سلام تتحدث وأنت تقبل الإساءة لرسولنا الكريم؟ " .
وأضاف الأمير سطام موجها حديثه لماكرون: " أليس تأييد الإستهزاء بالأديان يثير الحقد بين الناس؟ النقاش العقلاني هو نقاش حول معلومة ورأي وليس إستهزاء " .
وتابع:" هل كرامة الإنسان والقيم العالمية لديكم هي أن تسمح بالإساءة للأديان والأنبياء دون أي احترام وتقدير لأتباعهم " .
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