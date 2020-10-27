شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة الصحة إعادة منح العلاوة السنوية لغير السعوديين، بدءا من يناير 2021 . قررت وزارة الصحة إعادة منح العلاوة السنوية لغير السعوديين، بدءا من يناير 2021 . وحددت الوزارة معايير وضوابط لصرف العلاوة لغير السعوديين، من أهمها أن تكون وفقا للوائح والسياسات والمعايير المعتمدة بما فيها الأداء الوظيفي، بحسب الوطن. ويُعتمد منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي ابتداء من تاريخ 17/‏5/1442 الموافق 1 يناير 2021م، دون أثر رجعي.

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