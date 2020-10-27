شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..معلمة تشرح قراءة النوتة الموسيقية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى عدد من الأطفال دروسا لقراءة النوتة الموسيقية بمعهد الثقافة والفنون في الرياض.

ووثق مقطع فيديو، وقوف معلمة في الفصل المخصص لدراسة الموسيقى بمعهد الثقافة والفنون في الرياض، وتدريبها عدد من الأطفال ذكورا وإناثا.

وتهتم وزارة الثقافة بإتاحة الفرصة لجميع الأطفال لدراسة علم الموسيقى، ما يسهم في إحياء الموسيقى السعودية وتنمية الحس الوطني والاجتماعي والهوية الثقافية الموسيقية للمملكة ونشرها إقليميًا وعالميًا.