الإخوان والمرتزقة مع مقاطعة تركيا ؟؟

︎ . ‏وقف الاخوان والمرتزقة في الخليج وآلتهم الاعلامية مع دولة كندا ضد السعودية وأيدوا موقف رئيسها ترودو النصراني وأسموه بالنجاشي ونحن السعوديين كفار قريش ؟ والان يتباكون على بضاعة تركيا بإسم الدين ونصرة اخاك المسلم بعد (يستخدمون الدين لمصالحهم فقط)





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