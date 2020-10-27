أخبار السعودية اليوم.. تعميم من التعليم لضبط مخالفات الوقاية من كورونا.. وصرخات «طفل مكة» تقود الجهات الأمنية للجاني

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن قيامه بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستلامه بيان «مجموعة الأعمال 20 B20» افتراضيًا، وتقديم كلمة رئاسة المملكة أمام مجموعة العشرين حول دورها الريادي في التركيز على المحاور الثلاثة: تمكين الإنسان من العيش الكريم، الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة للاستثمار والتجارة، وإلى التفاصيل:

الملك سلمان: جائحة كورونا أثبتت أن الاقتصاد السعودي «مرن وصلب»

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن جائحة كورونا أثبتت أن الاقتصاد السعودي «مرن وصلب» وعازمون على تعزيز مستويات النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين ناقشت أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة العالمية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي.

الوزير خالد الفالح يعلّق على استلام بيان «مجموعة الأعمال 20»

علّق وزير الاستثمار خالد الفالح، على استلامه بيان «مجموعة الأعمال 20» افتراضيًا، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى حجم التناغم والتوافق بين رؤية المملكة 2030 وبين أولويات مجموعة العشرين من حيث تمكين المرأة والشباب، وإطلاق عدد من البرامج في ريادة الأعمال وحظر التمييز في الخدمات المالية، مما يجعل المملكة واحدة من ثلاث دول فقط على مستوى العالم سباقة لتطبيق ذلك.

ورقة الـ20 ريالًا.. «ساما» تكشف العلامات الأمنية لصحة العملة الجديدة

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن العلامات الأمنية التي يمكن من خلالها التعرف على صحة الورقة المالية من فئة العشرين ريال الجديدة، وكانت "ساما" أعلنت عبر حسابها بموقع تويتر، إصدار ورقة نقدية من فئة عشرين ريالًا، قائلة «احتفاءً باستضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ورقة نقدية من فئة العشرين ريالًا».

مصادر «عاجل»: تعميم من التعليم لضبط مخالفات الوقاية من كورونا

أكدت مصادر «عاجل»، اليوم الاثنين، أنَّ وزارة التعليم أصدرت تعميمًا وعاجلاً؛ إلحاقًا لما سبق تعميمه بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حاليًّا والخاصة بالحد من نقل وتفشي كورونا المستجد وما تم إيضاحه، كما تضمَّن التعميم، توقيع المخالفات والعقوبات والعقوبات الموقعة على المخالفين، داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي في حق من يرتكب أيًّا من تلك المخالفات، سواء كان من منسوبي الجهة أو الموجودين داخل المنشاة أو داخل نطاقها؛ وذلك إلحاقًا لما سبق تعميمه في هذا الشأن.

بالفيديو.. وزارة التعليم تشرح طريقة التسجيل في مسار التميز للابتعاث

كشفت وزارة التعليم، عن كيفية التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر موقع سفير التقديم، مشيرة إلى طريقة الاطلاع على التخصصات المتاحة، وأوضحت وزارة التعليم- جامعي، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه لتقديم الطلب للابتعاث عبر موقع سفير التقديم يجب مسح الباركود أولًا ثم ادخل على مسار التميز للابتعاث، ثم حدد البرنامج التعليمي «بكالوريوس- دراسات عليا».

صرخات «طفل مكة» تقود الجهات الأمنية للقبض على الجاني

علمت «عاجل»، أن الجهات الأمنية المختصة بشرطة مكة المكرمة تمكنت من كشف غموض صرخات طفل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» ومن خلال هشتاق نشط #انقذوا طفل مكة#، كما عملت بأن الجهات الأمنية رصدت مقطع الفيديو والمنزل الذي تصدر منه صرخات الطفل وسط تساؤلات عدة، وتم تحديد الموقع بحي من أحياء شمال مكة المكرمة.

لأول مرة.. تصريف مياه الأمطار باستخدام الدفع النفقي في جدة

استخدمت أمانة محافظة جدة تقنية الدفع النفقي Pipe Jacking لأول مرة في إنجاز نحو 70% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار بنفق السلام UPO3، ويمتد المشروع تحت طريق الملك عبدالعزيز بطول 3.3 كيلومترات، وعمق 15م عن مستوى سطح البحر.

«المرور السعودي» يحذر من الوقوف الخاطئ بالمنحدرات.. ويحدد العقوبة

حذر المرور السعودي من ترك المركبة في الطرق المنحدرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض صاحب المركبة للغرامة التي تصل من 300 إلى 500 ريال، وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «عند إيقاف المركبة على منحدر، تأكد من الوقوف في المواقف المخصصة، وتأمين ناقل الحركة باستخدام المكابح اليدوية، وإدارة الإطارات باتجاه الرصيف».

«الجوازات»: تأشيرة الخروج النهائي لا تعفي من المسؤولية في حالة واحدة

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد لا تعف عن المسؤولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه ما زال مسجل بالنظام في سجلك».

بالصور.. تطهير وتلميع «مقام إبراهيم» بالمسجد الحرام

قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال التطهير والتلميع للإطار الخارجي لمقام إبراهيم -عليه السلام- ضمن مبادرة «معا محترزون»، وشملت الأعمال الهيكل المعدني الخارجي مع جميع التفاصيل، إضافة إلى فوانيس حِجر إسماعيل، عليه السلام.

المدينة والرياض ومكة تتصدر حالات كورونا الجديدة.. والصحة تعلن الحصيلة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتصدَّرت المدينة المنورة، عدد الحالات المصابة بتسجيل 61 حالة، وتلتها الرياض بتسجيل 36 حالة، ومكة المكرمة بـ32 حالة، وسجلت ينبع 20، ووادي الدواسر 18، الهفوف 13، جدة 12، وسجلت الطائف وحائل 9 حالات لكل منهما، وسجلت الدمام، رأس تنورة، خليص 7 حالات لكل منهم.

وضع لوحات المركبات.. «المرور» يجدد التذكير بالضوابط النظامية

جدَّد المرور السعودي التذكير بالضوابط النظامية، لوضع لوحات المركبات؛ تجنبًا للمخالفات، وأضاف «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن تثبيت لوحات المركبة في الأماكن المخصصة لها من قِبَلِ الشركات المصنعة لتلك المركبات أمر وجوبي وفق المادة السابعة من نظام المرور.

«المرور السعودي» يحذر من الوقوف الخاطئ بالمنحدرات.. ويحدد العقوبة

حذر المرور السعودي من ترك المركبة في الطرق المنحدرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض صاحب المركبة للغرامة التي تصل من 300 إلى 500 ريال، وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «عند إيقاف المركبة على منحدر، تأكد من الوقوف في المواقف المخصصة، وتأمين ناقل الحركة باستخدام المكابح اليدوية، وإدارة الإطارات باتجاه الرصيف».

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء» وتوضح خريطة الضباب والغيوم بالمناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، تكوُّنَ الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، وسماءً غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من شمال المملكة، مضيفة أنَّ الخليج العربي، يشهد رياحًا سطحية، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا :

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية

أخبار السعودية اليوم.. تعليق من «التعليم» حول تعطل منصة مدرستي .. و«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة