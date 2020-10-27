السعودية اليوم / فعالية أممية للتأكيد على الالتزام بتنشيط العمل متعدد الأطراف



الأمم المتحدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

نظمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، فعالية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، تم خلالها التوقيع على إعلان رمزي بشأن تجديد الالتزام بتنشيط العمل متعدد الأطراف، وقع عليه كل من رئيس الجمعية العامة والأمين العام وممثلو الدول الأعضاء.

وسلطت الفعالية الضوء على أصوات الأمم المتحدة العاملة في الميدان ووجهات نظر المطلعين على عمل المنظمة ومستقبلها.

وشملت الفعالية حلقة نقاش تفاعلية مع موظفي الأمم المتحدة على جميع المستويات، أدارتها مبعوثة الأمين العام للشباب.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان، في كلمته بهذه المناسبة، تطلعه إلى جهد شامل وثاقب من شأنه أن يعزز الحوكمة العالمية وكيفية استجابة العالم للتحديات الحالية والمستقبلية.

وأبان غوتيريش أن رجال ونساء الأمم المتحدة يسعون جاهدين للوفاء بمهمة المنظمة الدولية على مدار الساعة وفي جميع أنحاء العالم، مشيداً بتفاني موظفي الأمم المتحدة من المقر الرئيسي إلى الميدان، ومشيراً إلى أن عملهم يظهر روح الأمم المتحدة وروح الخدمة من أجل الصالح العام.

من جانبه أوضح رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير، في كلمته خلال الفعالية أن عشرات الآلاف من موظفي الأمم المتحدة يعملون في جميع أنحاء العالم، في كل الأوقات، من أجل خدمة الإنسانية والحفاظ على العالم "من مخيمات اللاجئين إلى عمليات حفظ السلام، في ظل ظروف صعبة للغاية".

وشدد على أن حصول الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وموظفيها على جائزة نوبل للسلام 12 مرة ليس مصادفة، ذلك لأن الأمم المتحدة تحدث فرقا على أرض الواقع، من أجل المحتاجين.

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