سياسي / الجيش الكونغولي يعلن سيطرته على معقل لجماعة بوروندية متمردة شرق البلاد



كينشاسا 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

أعلن الجيش الكونغولي سيطرته على معقل لجماعة متمردة مسلحة بوروندية تتمركز في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وافاد المتحدث العسكري بإسم الجيش الكونغولي أنه تمت السيطرة على المعقل الرئيسي لـ "قوات التحرير الوطنية" البوروندية بعد ثلاثة أيام من القتال العنيف .

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الكونغولي خاضت أيضا معارك مع جماعات مسلحة متمردة أخرى لتسفر جميع المعارك عن مقتل 27 متمردا واستعادة عدة أسلحة وذخائر بالإضافة إلى سقوط ثلاثة جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وإصابة أربعة آخرين .

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03:17ت م

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