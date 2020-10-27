- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وفق موقع "روسيا اليوم".
وفي التفاصيل، قال والي هاطاي رحمي دوغان: "لا توجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".
وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".
وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".
وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-27
وقع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وفق موقع "روسيا اليوم".
وفي التفاصيل، قال والي هاطاي رحمي دوغان: "لا توجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".
وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".
وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:00 AM
"دوغان": حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش وأحدهما فجر نفسه
وقع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وفق موقع "روسيا اليوم".
وفي التفاصيل، قال والي هاطاي رحمي دوغان: "لا توجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".
وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".
وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".
، وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.