محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس سلب الحياة من 380 مريضاً سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة. وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة. "كورونا" ينشر عدواه بين 63,195 أمريكياً خلال يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-26 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة. وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة. 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 09:46 PM الفيروس سلب الحياة من 380 مريضاً الفيروس سلب الحياة من 380 مريضاً سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة. وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة. ، "كورونا" ينشر عدواه بين 63,195 أمريكياً خلال يوم واحد ،

المصدر : الخليج 365

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