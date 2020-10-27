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35 ألف مستفيد من «تطمن» بالجوف

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استفاد 35760 شخصا من خدمات عيادات «تطمن» في الجوف، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس «» المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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