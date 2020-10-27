2911 شهادة صحية للمنشآت التجارية بمكة

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وبينت أمانة العاصمة المقدسة أن استخراج الشهادات الصحية شرط أساسي للعاملين في المهن والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وذلك لضمان كفاءة المعروضات وسلامتها، وعدم نقل الأمراض المعدية. ويقوم الراغبون في الحصول على الشهادات الصحية بالكشف الطبي المفصل عن الحالة الصحية، عن طريق المراكز والمنشآت الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، قبل منحهم الشهادة الصحية التي تخولهم للعمل في المنشآت والتعامل مع المستهلكين.
وفحص مختبر السلامة الغذائية التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية خلال الشهر الماضي، 462 عينة غذائية، و117 عينة مياه، وإجراء 1170 اختبارا على عينات المياه، و1386 اختبارا على العينات الغذائية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، وضمان المواد المستهلكة والمتداولة بالمنشآت الغذائية.
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