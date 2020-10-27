شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط ومحظورات.. وعقوبات والان نبدء بالتفاصيل

فترة التطبيق: 15/ 3/ 1442 - 1/ 6/ 1442 الحيوانات المحظورة: المها العربي - الغزلان - الوعول المفترسات مثل: «النمر العربي - الوشق - الذئب - الضبع - الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والجارحة» الأسلحة والوسائل: الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط الصيد بالطرق التقليدية كالصقور وكلاب الصيد السلق منع استخدام أي وسائل لاصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق رش كالشوزن وشباك الصيد استثناء شبك جميع أنواع الصقور عدا نوع «الحر» طرق ممنوعة: استخدام الغازات عوادم السيارات الإغراق بالماء وسائل الجذب والنداء المواقع المحظورة: داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات أي تواجد سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية داخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى مثل: نيوم - البحر الأحمر - أمالا، - القدية - تطوير السودة - منطقة الهيئة الملكية للعلا امتداد سواحل المملكة بعمق «20» كم باتجاه البر منطقة الربع الخالي عدم الصيد ليلا أو الاقتراب من مناطق الحدود البرية والطرق العامة والسكك الحديدية جهة ضبط المخالفين: وزارة الداخلية - ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة - الإحالة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات

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