شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة ابتدائية لـ«1200» طالب بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ببناء مدرسة ابتدائية في محافظة مأرب يستفيد منها أكثر من 1,200 طالب وطالبة من أبناء المحافظة.

وتهدف المنظمة بتعاونها مع المركز إلى تعزيز فرص التعليم لدى أطفال اليمن وتحفيزهم للالتحاق بالعملية التعليمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من أجل إيجاد جيل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الجانب التعليمي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى. يذكر أن المركز وبتوجيهات من القيادة الحكيمة -رعاها الله- يولي الجانب التعليمي لأبناء اليمن الاهتمام الكبير، وبادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 74 مشروعًا متنوعًا في مجال التعليم بمختلف المحافظات اليمنية.