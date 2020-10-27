شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة ابتدائية لـ«1200» طالب بمأرب والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف المنظمة بتعاونها مع المركز إلى تعزيز فرص التعليم لدى أطفال اليمن وتحفيزهم للالتحاق بالعملية التعليمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من أجل إيجاد جيل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الجانب التعليمي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى. يذكر أن المركز وبتوجيهات من القيادة الحكيمة -رعاها الله- يولي الجانب التعليمي لأبناء اليمن الاهتمام الكبير، وبادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 74 مشروعًا متنوعًا في مجال التعليم بمختلف المحافظات اليمنية.
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