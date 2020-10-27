شكرا لقرائتكم خبر عن «خارطة حرارية» لاحتياجات الأسرة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة، الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة التي تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة بحضور أمين مجلس المنطقة خالد البقمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة م. فيصل السمنودي. واستمع سموه ، لشرح عن أهداف الخارطة الرامية لتشخيص الواقع الحقيقي لاحتياجات الأسرة بالمنطقة والتحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الملائمة. وتم التركيز على 5 قضايا رئيسية هي: الاستعداد الزواجي وتشمل الاستقلالية والنمو الذاتي والمهارات الاجتماعية والتوجهات والقيم، بالإضافة للعلاقة الأسرية، والتخطيط الأسري ويشمل وضوح الأدوار والتخطيط المالي، وكذلك تربية الأبناء وتشمل النمو الجسدي السليم والنمو الفكري الأخلاقي والعاطفي والمتابعة الدراسية، والقضية الخامسة الانفصال الناجح ويشمل الدعم النفسي والدعم المالي والتعاون في تربية الأبناء.

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