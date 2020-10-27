شكرا لقرائتكم خبر عن دروس نسائية عبر «زووم» والان نبدء بالتفاصيل

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تنظيم سلسلة من الدروس النسائية بعنوان «الحق المستبين» خلال شهر ربيع الأول الجاري، يلقيها عدد من الداعيات عن بعد عبر برنامج زووم عند الساعة السابعة مساء.

وتلقي اليوم صالحة الموسى درسا في «حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته»، فيما تلقي بدرية الغامدي بعد غد درسا في «الاحتفال بمولد النبي».