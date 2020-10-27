شكرا لقرائتكم خبر عن دروس نسائية عبر «زووم» والان نبدء بالتفاصيل
يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تنظيم سلسلة من الدروس النسائية بعنوان «الحق المستبين» خلال شهر ربيع الأول الجاري، يلقيها عدد من الداعيات عن بعد عبر برنامج زووم عند الساعة السابعة مساء.
وتلقي اليوم صالحة الموسى درسا في «حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته»، فيما تلقي بدرية الغامدي بعد غد درسا في «الاحتفال بمولد النبي».
كانت هذه تفاصيل خبر دروس نسائية عبر «زووم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.