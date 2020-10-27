شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرتين حوثيتين «مفخختين» باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء أمس «الإثنين» من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وأضاف: إن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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