شكرا لقرائتكم خبر عن 5600 عربة كهربائية ويدوية لتنقلات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 عربة كهربائية و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفا، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم.

وتعمل إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على تعقيم جميع العربات بشكل فوري قبل الاستخدام وبعده، ويتم وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى. كما فعلت إدارة التنقل سبعة مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة وتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك لسلامة ضيوف بيت الله الحرام.

وأكد أحد المستفيدين من خدمات العربات فؤاد الهاشمي عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالخدمات المتكاملة المقدمة في المسجد الحرام والأخذ بإجراءات السلامة للقاصدين والمعتمرين في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

وبين المستفيد رامي حمزة أن جهود المملكة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام محل تقدير من الجميع، وقال: لقد لمسنا الاهتمام والعناية بالتعقيم والتطهير والحرص على سلامة مرتادي البيت العتيق، فجزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذا التقدير والاهتمام. يذكر أن هذه الخدمات والجهود التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، وذلك تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه وتوفير وسائل الأمن والسلامة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي سياق آخر، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة بأعمال الزراعة والصيانة في مكة المكرمة، زراعة ٣٥ ألف زهرة من البفتة متعددة الألوان وزهور الأمرنتس، في طريق المسجد الحرام وميدان زمزم، من خلال فرق متخصصة في أعمال الزراعة والتجميل، وذلك ضمن جهود الأمانة في تجميل الميادين والشوارع والحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة.

وتعمل الادارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة على صيانة ونظافة الملاعب والحدائق العامة بصورة مستمرة، ونفذت مؤخرا أعمال الصيانة لملعب النسيم، وحديقة الرجاء بالعدل، وحديقة النجمة بالنوارية، ويأتي ذلك إطار السعي الدائم لتهيئة الحدائق والمنتزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحسين المشهد البصري للعاصمة المقدسة.