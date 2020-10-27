شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت أوجه التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيدا بعمق العلاقات بين الجانبين.

وأبرز د. العواد خلال استقباله «سيمونت» في مكتبه أمس، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.