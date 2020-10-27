شكرا لقرائتكم خبر عن 364 ألف مستفيد من «تأكد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز «تأكد» في المدينة المنورة خدماته لـ 364382 مستفيدا، منذ بدء العمل فيه وحتى الآن. وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

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