شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طوارئ لتصريف الأمطار برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أكملت بلدية محافظة رأس تنورة استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، وذلك من خلال تشكيل غرف عمليات وفرق طوارئ لمعالجة تراكمات مياه الأمطار، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لشبكات التصريف، وكافة المعدات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. صالح أن البلدية استعدت من حيث تجهيز الآليات والمعدات الخاصة بسحب المياه والتنسيق مع الشركات المتعاقدة معها لتوفير آليات إضافية تكون مستعدة في حال دعت الضرورة لاستخدامها، لافتا إلى تحديد بعض المواقع الخاصة بالمحافظة بأماكن تجمعات المياه في الشوارع الداخلية والأماكن الحيوية لكي تتم مراقبتها ومعالجتها فورا في حال حدث تجمع للمياه، في حين تم تشكيل فرق خاصة للقيام بعمليات الصيانة الدورية لقنوات وشبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية داخل المحافظة.

ولفت إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة بين إدارة القسم الفني وإدارة الخدمات بالبلدية لمواجهة تأثير الأمطار، والعمل على تقديم حلول عاجلة لتراكم المياه على الطرق والشوارع الداخلية ومراقبة مستوى ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأكد القرني أن البلدية شكلت لجنة طوارئ لتصريف مياه الأمطار برئاسة رئيس قسم الخدمات العامة بالبلدية تكون مهمتها عمل مسح شامل لأماكن تجمع مياه الأمطار بالمحافظة في الشوارع الرئيسية والطرق الهامة للعمل أولا بأول على سحب كميات المياه منعا لتراكمها، بالإضافة إلى تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين عبر مركز 940، بالإضافة إلى تسيير عدد من المراقبين للتجول في مناطق المحافظة المختلفة لرصد تأثير الأمطار أولا بأول وإبلاغ غرفة الطوارئ بالأماكن والمناطق التي تأثرت بمياه الأمطار، ومن ثم توجيه السيارات والآليات لها للعمل على سحب المياه في مناطق التجمعات والتأكد من عمل وتنظيف فتحات التصريف لمياه الأمطار في الشوارع الرئيسية.