شكرا لقرائتكم خبر عن عنك.. نزع ملكية 69 عقارا لإنشاء شارع نموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت بلدية محافظة القطيف، أنه جارٍ العمل على نزع ملكية 69 عقارا لأعمال التطوير وفك الاختناقات المرورية، وإنشاء شارع نموذجي بطول 900م وعرض 30م في عنك.

وكشف رئيس بلدية المحافظة م. الحسيني، أن البلدية أولت مدينة عنك وكغيرها من مدن محافظة القطيف اهتماما تنمويا وتطويريا يلبي احتياجات السكان من خلال العديد من المشاريع، والتي يأتي من ضمنها إنشاء مشروع امتداد لشارع زين العابدين من شارع الخيل إلى طريق الملك عبدالعزيز بطول «800م» وعرض «40م»، بالإضافة لصيانة طريق سلمان الفارسي من شارع القدس إلى شارع الخيل بطول «600م»، وتطوير شارع مصعب بن عمير بطول «1 كيلو متر» وعرض «25م»، وكذلك تطوير شارع عبدالرحمن بن عوف بطول «650م» وعرض متوسط 12م، كما تم اعتماد تطوير امتداد شارع القسمة من طريق الملك عبدالعزيز إلى شارع سهيل بن حنيف بطول «1 كيلو متر»، مشيرا إلى أنه تمت سفلتة شارع الخيل وشارع أرامكو بإجمالي مساحة «3700م»، كما سيتم خلال الفترة القليلة القادمة البدء بأعمال تأهيل وتطوير حديقة الخزامى الواقعة بشارع خالد بن الوليد، والتي تبلغ مساحتها «16000م²» وتتضمن اعتماد إنشاء ممشى صحي، مبينا وجود «12» حديقة قائمة في مدينة عنك بإجمالي مساحة «54000م²» وجارٍ العمل على دراسة تطوير بقية الحدائق ضمن الخطة المستقبلية.

وقال الحسيني: إنه من ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري تمت أعمال تكسية ممرات عنك القديمة بالبلاط المتداخل «انترلوك» بإجمالي مساحة «15000م²» بالإضافة لصيانة شوارع وأرصفة متفرقة بمساحة «8000م2»، وفيما يخص الأسواق المركزية فأشار إلى أن هناك خطة وبرامج لإنشاء أسواق نموذجية حسب احتياجات المنطقة ورغبة الأهالي.