شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أوقات خدمات مكتبة جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. العوهلي خلال جولته التفقدية للمكتبة المركزية على دور عمادة شؤون المكتبات وجهودها في دعم المنظومة التعليمية والبحثية، مقدرا إسهاماتها في تحقيق أهداف ومتطلبات الجامعة الإستراتيجية، وبما يتماشى مع هويتها الجديدة وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيا إلى السعي الدائم لمواكبة التطورات الحديثة في إدارة المكتبات الجامعية وتقديم خدماتها لكل فئات المجتمع.
وشدد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي لمصادر المعرفة والخدمات المقدمة، وأهمية وجود أنظمة إلكترونية تخدم المستفيدين في أي وقت وفي أي مكان وتسهم في تنظيم زيارتهم للمكتبة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
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