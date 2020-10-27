شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أوقات خدمات مكتبة جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

وجه رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي، بزيادة أوقات خدمات المستفيدين والمستفيدات للمكتبة المركزية بالجامعة لتشمل الفترة المسائية وطيلة أيام الأسبوع، مع اعتماد آلية مناسبة تحافظ على الخصوصية، وتراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفر البيئة الملائمة للاطلاع، وزيادة التحصيل الدراسي.

وأكد د. العوهلي خلال جولته التفقدية للمكتبة المركزية على دور عمادة شؤون المكتبات وجهودها في دعم المنظومة التعليمية والبحثية، مقدرا إسهاماتها في تحقيق أهداف ومتطلبات الجامعة الإستراتيجية، وبما يتماشى مع هويتها الجديدة وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيا إلى السعي الدائم لمواكبة التطورات الحديثة في إدارة المكتبات الجامعية وتقديم خدماتها لكل فئات المجتمع.

وشدد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي لمصادر المعرفة والخدمات المقدمة، وأهمية وجود أنظمة إلكترونية تخدم المستفيدين في أي وقت وفي أي مكان وتسهم في تنظيم زيارتهم للمكتبة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.