شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف لمسابقة «مدرستي» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
واستهدف اللقاء المشاركين في المسابقة من الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والأسر وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والمهتمين بالإعلام.
وعرفت الدوسري في اللقاء بالمسابقة وأهدافها المتمثلة في تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته من خلال تقديم محتوى مصمم بطرق إبداعية وقابل للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، كما تناولت مجالات المسابقة ومراحلها، ولجانها، إضافة إلى عرضها لعدة نماذج للتحكيم موضحة المجال والمعيار الرئيسي والفرعي لكل نموذج.
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