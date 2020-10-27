شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات راجلة وراكبة لتفعيل «الصلاة نور» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظات القطيف والنعيرية وقرية العليا، تنفيذ برامج وفعاليات حملة «الصلاة نور»، ميدانيا وتوعويا التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودشنها بالمنطقة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وكثفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

واطلع محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ سلطان الخالدي.

وفي النعيرية، نشرت الهيئة عددا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

واطلع محافظ النعيرية إبراهيم الخريف على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ مبارك القحطاني، والذي قام كذلك بزيارة مدير شرطة المحافظة العميد علي المطيري، ورئيس بلدية المحافظة م. نايف الرجباني والذين اطلعوا على خطة العمل الميداني والتوعوي وأبدوا تعاونهم في تفعيل الشراكة بين الجهتين وإعجابهم بها.

وفي قرية العليا، دشن المحافظ ماجد العريفي الحملة، وذلك خلال استقباله لرئيس هيئة المحافظة الشيخ عبدالله الدوسري.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية تم إعدادها لتواكب هذه الحملة المباركة، التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.