شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 26 محلا مخالفا والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة 55 جولة رقابية خلال الشهر المنصرم، أسفرت عن مصادرة 275 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وإنذار وفرض غرامات مالية على 21 محلًا تجاريًا، إضافةً إلى إغلاق 5 محلات أخرى.

وأشار رئيس بلدية المحافظة م. صالح القرني إلى أن البلدية أصدرت خلال الفترة ذاتها 74 شهادة صحية، واعتمدت 10 رخص جديدة، وجددت 19 رخصة، وألغت رخصتين.

وأكد م. القرني أهمية التفاعل مع البلدية، من خلال تقديم الملاحظات والشكاوى، مشددًا على أهمية التواصل والإبلاغ عن أي مخالفات تشاهد وترصد، مع مركز البلاغات على الرقم «940».