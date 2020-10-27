شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 26 محلا مخالفا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار رئيس بلدية المحافظة م. صالح القرني إلى أن البلدية أصدرت خلال الفترة ذاتها 74 شهادة صحية، واعتمدت 10 رخص جديدة، وجددت 19 رخصة، وألغت رخصتين.
وأكد م. القرني أهمية التفاعل مع البلدية، من خلال تقديم الملاحظات والشكاوى، مشددًا على أهمية التواصل والإبلاغ عن أي مخالفات تشاهد وترصد، مع مركز البلاغات على الرقم «940».
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