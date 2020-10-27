، إطلاق سلسلة "ريلمي 7" في السعودية بأسرع شاحن من نوعه وبجودة عالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمكنه شحن ما يصل إلى 13٪ في 3 دقائق و100٪ في 34 دقيقة فقط

أطلقت "ريلمي"، العلامة التجارية الأسرع نموًّا في مجال الهواتف الذكية، مجموعتها التي طال انتظارها في أسواق المملكة العربية السعودية (سلسلة "ريلمي 7")، التي تتميز بتقنية SuperDart للشحن بقوة 65 واط، وهي أسرع تقنية شحن في السعودية؛ لتمكين المزيد من الشباب من تجربة الشحن بسرعة البرق؛ إذ يمكن لهاتف "ريلمي 7 برو" شحن ما يصل إلى 13٪ في 3 دقائق، و100٪ في 34 دقيقة فقط.

وصرح ديفيد شين المدير العام لـ"ريلمي" في السعودية: "نسعى في شركة ريلمي إلى إحداث طفرة نوعية في مجال التكنولوجيا، وتقديم الجودة إلى المستهلكين التقنيين الشباب. كما يعكس تصميم وإنتاج سلسلة (ريلمي 7) طموح ريلمي الدؤوب لتحقيق الجودة العالية؛ وهو ما يجعل كلاً من realme 7 و realme 7 Pro أول هواتف ذكية على الإطلاق يجتاز اختبارات التحقق من موثوقية الهواتف الذكية من TüV Rheinland".

وأضاف: "تبذل شركة ريلمي كل ما في جهدها لتحقيق كل ما يطمح إليه الشباب". وتابع: "تعكس سلسلة هواتف realme 7 سعي شركة ريلمي لتحقيق الجودة العالية؛ وهو ما يجعلها أول هواتف ذكية على الإطلاق تجتاز اختبارات التحقق من موثوقية الهواتف الذكية من TüV Rheinland، مع أداء فائق، وتصميم عصري".

ويتميز realme 7 Pro بأحدث إعداد للكاميرا الرباعية فائقة الوضوح، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتشتمل على أحدث كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بمستشعر Sony IMX682. كما أنها تتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل من realme، يمكنها التقاط صور سيلفي ساطعة في الليل المظلم بفضل وضع Super Nightscape.

كما يتميز realme 7 Pro بمعالج Snapdragon 720G و 6.4 Super AMOLED Full screen؛ وهو ما يوفر ألوانًا أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، فضلاً عن تمكين بصمة الأصبع في الشاشة، وهو جهاز مثالي للمصورين الناشئين الذين يرغبون في التقاط صور للعالم من حولهم في صورة مذهلة وحادة، دون تأخير بسبب عمر البطارية. ويتوافر الجهاز بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 1299 ريالاً سعوديًّا.

أما "ريلمي 7" فهو مزود بأول معالج ألعاب MediaTek Helio G95 في العالم؛ وهذا ما يجعل من هذا الهاتف الاختيار الأمثل لعشاق الألعاب، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX682، ومجموعة من الفلاتر الليلية، إضافة إلى كاميرا سيلفي داخل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وميزة شحن سوبردارت بقوة 30 وات؛ وهو ما يتيح شحن 50٪ في 26 دقيقة.

وتتبنى شركة ريلمي تقنية سوبردارت كحل للجهد المنخفض والتيار العالي من أجل السلامة والكفاءة. ويتوافر بسعة 8 جيجابايت + 128 بسعر 999 ريالاً سعوديًّا.

ويشتمل اختبار TÜV Rheinland للتحقق من موثوقية الهواتف الذكية على 22 اختبارًا رئيسيًّا، و38 اختبارًا ثانويًّا، تغطي ثلاثة سيناريوهات محاكاة استخدام: الاستخدام اليومي، وموثوقية المكونات، والبيئة القاسية.