، الأهلي يسعى للثأر من النصر .. والهلال يخشى مفاجأة أبها ،

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يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يدخل الأهلي المواجهة بمعنويات عالية بعد انتصاره في الجولة الأولى والثانية على الباطن والوحدة وحصوله على العلامة الكاملة في الدوري، إضافة إلى اكتمال عناصره الأجنبية السبعة.
في المقابل يسعى النصر إلى الخروج من دائرة التوهان بعد ضياع حلم البطولة الآسيوية، وتجاوز أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بخسارة أول مباراتين أمام الفتح والتعاون على التوالي.
الهلال - أبها
يستضيف الهلال نظيره أبها، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب نصف نهائي كأس الملك.
يواجه الهلال نظيره أبها، وسط غياب الثنائي هتان باهبري وأمير كردي، بعد تعرضهما للإصابة بكدمة في الركبة أجبرتهما على الغياب عن الحصة التدريبية الأخيرة والبقاء في العيادة الطبية.
الأهلي يسعى للثأر من النصر .. والهلال يخشى مفاجأة أبهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-27
يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يدخل الأهلي المواجهة بمعنويات عالية بعد انتصاره في الجولة الأولى والثانية على الباطن والوحدة وحصوله على العلامة الكاملة في الدوري، إضافة إلى اكتمال عناصره الأجنبية السبعة.
في المقابل يسعى النصر إلى الخروج من دائرة التوهان بعد ضياع حلم البطولة الآسيوية، وتجاوز أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بخسارة أول مباراتين أمام الفتح والتعاون على التوالي.
الهلال - أبها
يستضيف الهلال نظيره أبها، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب نصف نهائي كأس الملك.
يواجه الهلال نظيره أبها، وسط غياب الثنائي هتان باهبري وأمير كردي، بعد تعرضهما للإصابة بكدمة في الركبة أجبرتهما على الغياب عن الحصة التدريبية الأخيرة والبقاء في العيادة الطبية.
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:29 AM
الليلة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يدخل الأهلي المواجهة بمعنويات عالية بعد انتصاره في الجولة الأولى والثانية على الباطن والوحدة وحصوله على العلامة الكاملة في الدوري، إضافة إلى اكتمال عناصره الأجنبية السبعة.
في المقابل يسعى النصر إلى الخروج من دائرة التوهان بعد ضياع حلم البطولة الآسيوية، وتجاوز أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بخسارة أول مباراتين أمام الفتح والتعاون على التوالي.
الهلال - أبها
يستضيف الهلال نظيره أبها، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب نصف نهائي كأس الملك.
يواجه الهلال نظيره أبها، وسط غياب الثنائي هتان باهبري وأمير كردي، بعد تعرضهما للإصابة بكدمة في الركبة أجبرتهما على الغياب عن الحصة التدريبية الأخيرة والبقاء في العيادة الطبية.
، الأهلي يسعى للثأر من النصر .. والهلال يخشى مفاجأة أبها ،
المصدر : الخليج 365
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