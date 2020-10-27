محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 106707 والوفيات 6211 شخصًا سجّلت مصر 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106707 إصابات. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس الاثنين أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 98981 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6211 حالة وفاة. 27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 02:02 AM إجمالي الإصابات بلغ 106707 والوفيات 6211 شخصًا مصر تسجّل 167 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة مصر تسجّل 167 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة سجّلت مصر 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106707 إصابات. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس الاثنين أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 98981 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6211 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجّل 167 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجّل 167 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.