محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات إلى 11174 والوفيات استقر على 305 سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة. وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة. 27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 01:59 AM إجمالي الإصابات إلى 11174 والوفيات استقر على 305 الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة. وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة. الكلمات المفتاحية ، الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.