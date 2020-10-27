شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لأهالي المنطقة الشرقية من الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما بشأن الحالة الجوية على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها، أن المنطقة ستشهد حالة من الضباب، ما يسبب تدني في مدى الرؤية، وتشمل كل من: الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف.

وتبدأ الحالة في الثانية صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة.