شكرا لمتابعة خبر عن استعدادات الأرصاد لمواجهة كارثة "خزان صافر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المهندس علي الغامدي، عن استعدادات كارثة قد يسببها خزان صافر الموجود في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة، مبينا إن هناك محاكاة وتمارين تقوم بها الهيئة ضمن خطط وطنية للاستجابة لما قد يحدث.

وأضاف الغامدي أن هناك استعدادا دائما لدى الهيئة لأي حوادث تقع هناك، كما أن ذلك الاستعداد يظهر قدرة المملكة على حماية الشواطئ ذات الحساسية والأهمية البيئية.

وتحدث الغامدي عن تميز المناطق الساحلية في المملكة على البحر الأحمر والجزر، مثل جزر فرسان التي تعد من أفضل المناطق السياحية، وتتميز بغناها بالثروة السمكية والشعب المرجانية، وهي محط أنظار الزوار والسائحين.