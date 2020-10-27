شكرا لمتابعة خبر عن طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها اليومية مع منصة مدرستي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، طالبة في المراحل الأولى بإحدى المدارس الابتدائية بجدةـ وثّقت وصفاً لتجربتها اليومية مع منصة مدرستي.

وعبّرت الطالبة صبا عبد الله الغامدي، في مقطع فيديو نشرته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن شكرها لمنصة مدرستي ووزارة التعليم لإتاحة الدروس عن بعد.

وأشارت الطالبة إلى أنها تمكّنت من متابعة دروس اللغة العربية والإملاء عبر المنصة، موضحة أن هذه المادة هي مادتها المفضلة، والتي تشرحها عن بعد المعلمة هاجر الحمزي، والتي سهّلت لطالباتها دروس الإملاء عبر منصة مدرستي التي توفّرها الوزارة.