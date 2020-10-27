شددت على ضرورة معالجة المشكلة..

أشارت شركة السعودية للكهرباء إلى أن هناك 4 مؤشرات تجبر المستفيدين على ضرورة فصل التيار عن الأجهزة الكهربائية. وقال حساب السلامة الرسمي التابع لشركة الكهرباء على موقع «تويتر»: «افصلها، 4 مؤشرات تجبرك على فصل التيار عن الأجهزة الكهربائية»، والتي جاءت كالآتي: - الاهتزاز. - الصوت المرتفع. - تغير اللون. - ضعف الأداء. وأوضحت أن تلك المؤشرات تشير إلى ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى ضرورة فصل التيار ومعالجة المشكلة. اقرأ أيضًا: بعد تداول مقطع معلمة تمد الكهرباء عبر محول.. السعودية للكهرباء: الاقتراب من معداتنا خطر حقيقي «الكهرباء»: 10 مزايا وأهداف لاتفاقية التعاون مع مجلس الغرف السعودية

كانت هذه تفاصيل خبر «السعودية للكهرباء»: 4 مؤشرات تجبرك على فصل التيار عن الأجهزة الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.