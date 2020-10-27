وزير الصحة يحذر من مرحلة الخطر بعد رصد تساهل في «ارتداء الكمامات»

أكد أن المسؤولية تبدأ من كل فرد..
وجه وزير الصحة توفيق الربيعة، نصيحة مهمة حول ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه لاحظ تقصيرًا كبيرًا في ارتدائها.
وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مهم جدًا، رصدنا مؤخرًا تساهلاً وتقصيراً في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا».
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 345232 حالة.
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