واقعة «طفل مكة».. مركز «بلاغات العنف الأسري» يتحرك

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، رصد حالة طفل تعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، وجارٍ اتخاذ اللازم بشأنه بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وقال المركز، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

وعلمت «عاجل»، أن الجهات الأمنية المختصة بشرطة مكة المكرمة تمكنت من كشف غموض صرخات طفل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» ومن خلال هشتاق نشط #انقذوا طفل مكة#.

ورصدت الجهات الأمنية مقطع الفيديو والمنزل الذي تصدر منه صرخات الطفل وسط تساؤلات عدة، وتم تحديد الموقع بحي من أحياء شمال مكة المكرمة، وتم مواجهة صاحب المنزل بمقطع الفيديو وصراخ الطفل من النافذة؛ حيث أقر بأن طفل برماوي دخل إلى منزله بقصد السرقة وقد تمكن من القبض عليه ولم يسلمه للجهات الأمنية.

وبعد البحث والتحري تم العثور على الطفل «المجني عليه» واتضح أنه تعرّض لتحرش جنسي من صاحب المنزل «الجاني»، ووجد بجسده ضربة على رأسه وخدوش متفرقة في جسده، وجرت إحالته ل

إلى المستشفى للكشف عليه وإصدار تقرير طبي عن حالته.

وتم إعداد محضر ضبط بالحالة وتسليم المتهم صاحب المنزل لمركز شرطة التنعيم، ولا يزال رهن التوقيف والتحقيق قبل أحالته لنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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