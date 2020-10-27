وشددت الوزارة على أهمية التقيد بكل الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة والوجود في الحرمين الشريفين، وذلك عبر ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي باستمرار والمحافظة على التباعد المكاني، إضافة إلى التقيد بالأوقات المحددة لكل مجموعة، والحرص على عدم الدخول للحرمين الشريفين إلا بعد إصدار التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق “اعتمرنا” والحذر من التطبيقات المضللة.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على تطبيق أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات التنظيمية والاحترازية، عبر المراقبة المستمرة في كل مراحل رحلة المعتمر والزائر والإشراف المباشر على الأفواج ونقاط التجمع المحددة؛ لضمان توفير الأجواء الروحانية والآمنة لضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-وزارة الحج تضبط عددا من المخالفين للأنظمة بالتعاون مع الجهات المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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