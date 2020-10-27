خصخصة الأشعة بـ 7 مستشفيات

تصميم وتنفيذ
بحسب الوزارة يأتي هذا التوجه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة وفعالية خدمات التصوير الطبي المقدمة للمواطنين بمنطقة الرياض وجميع المناطق، وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص، ورغبت الوزارة بتجربة هذا النموذج على مجموعة مختارة من المستشفيات العامة في مدينة الرياض وضواحيها، مراعية في ذلك ضم تشغيل أقسام الطب النووي والبوزيتروني، كما تم تعيين المؤسسة المالية الدولية IFC كمستشار رئيس للمساعدة في تصميم وتنفيذ المشروع.
الطب النووي
يعد المشروع تجريبيا لبرنامج متكامل لمشاركة القطاع الخاص لخدمات الأشعة والتصوير الطبي من خلال تجهيز وتشغيل أقسام الأشعة وتصوير الطب النووي بكافة ما يلزم للقيام بدورها التشخيصي، إلى جانب استخدام الأجهزة الحالية بكفاءة أكبر؛ إذ ستقوم الوزارة بعملية التأهيل الخاص بالمتنافسين لاختيار المشغل، أو تحالف المشغلين لتنفيذ المشروع.
تحقيق الرؤية
يذكر أن شراكة القطاع الخاص في التصوير الطبي والإشعاعي تُعد أولى الشراكات التي تعقدها الصحة من خلال مكتب تحقيق الرؤية وبدعم من المركز الوطني للتخصيص؛ حيث أطلقت إبداء الرغبات لخدمات الأشعة والتصوير الطبي في 29 أبريل 2019، واستمرت حتى 1 يوليو 2019.
01 مدينة الملك فهد الطبية
02 مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز
03 اليمامة
04 الملك خالد بالمجمعة
05 الدوادمي
06 الزلفي
07 الأرطاوية
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