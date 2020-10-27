رفع مستوى السلامة على طريقي العقير

كشف مدير فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي لـ«دوت الخليج»، عن 8 أعمال لرفع مستوى السلامة، وزيادة مستوى الخدمة على طريقي (طريق الهفوف – العقير) و(طريق العيون – العقير) اللذين يربطان محافظة الأحساء بشاطئ العقير السياحي التاريخي، مؤكداً أن رفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث المرورية من أهم أولويات وزارة النقل، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وقد حرصت الوزارة في مشاريعها على ذلك سواء في مشاريع التنفيذ أو الصيانة أو مبادرات السلامة على جميع طرق الوزارة بالمنطقة، كما أولت الوزارة لطرق الأحساء أهمية كبيرة لما تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وسياحية متميزة. الأعمال الجاري تنفيذها طريق الهفوف – العقير ازدواج للطريق بطول 44 كلم وبتكلفة 56 مليون ريال. بعض الأعمال للطريق القائم ضمن مشروع الصيانة، اشتملت على تنفيذ أعمال الدهانات الأرضية للطريق بالكامل بطول 57 كلم. تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية على كامل الطريق. يجري حاليا العمل على تنفيذ سياج جانبي للطريق بطول 50 كلم ضمن مبادرات السلامة بالمنطقة.



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