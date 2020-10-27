رفع مستوى السلامة على طريقي العقير

الأعمال الجاري تنفيذها
طريق الهفوف – العقير
ازدواج للطريق بطول 44 كلم وبتكلفة 56 مليون ريال.
بعض الأعمال للطريق القائم ضمن مشروع الصيانة، اشتملت على تنفيذ أعمال الدهانات الأرضية للطريق بالكامل بطول 57 كلم.
تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية على كامل الطريق.
يجري حاليا العمل على تنفيذ سياج جانبي للطريق بطول 50 كلم ضمن مبادرات السلامة بالمنطقة.
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