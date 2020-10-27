إنهاء 70% من نفق السلام لتصريف الأمطار بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إتمام نحو 70% من مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار بنفق السلام بجدة والذي صمم ليكون عمره الافتراضي 100 عام، وهو الأول من نوعه المصمم بطريقة «الدفع النفقي» ويمتد المشروع الذي يتكون من 13 خزانا تجميعيا تحت طريق الملك عبدالعزيز بمنسوب 15م تحت مستوى سطح البحر وبطول 3300م وبطاقة تجميعية تتجاوز 23 مليون لتر ماء.

محطة رئيسية

يشتمل المشروع على خط ناقل لتصريف مياه الأمطار يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسية لتصريف المياه إلى البحر، ويمتد تحت طريق الملك عبدالعزيز وبمنسوب 15 مترا تحت مستوى البحر حيث بلغ طوله 3300 متر، وبلغت أقطار مواسير الدفع النفقي من 2000 إلى 3500 ملم، وهو أكبر قطر في العالم في هذا النظام.

مواصفات عالمية

يتكون المشروع من 13 خزانا تجميعيا متوسطا عمقها 18 مترا منفذة بطريقة الأوتاد المسلحة التي يصل عمقها إلى 30 مترا تمتد بينها المواسير بطاقة تجميعية تتجاوز 23 مليون لتر ماء وبكميات حفر إجمالية تجاوزت 100 ألف متر مكعب حتى الآن. وتم استخدام مختلف أنظمة صب الخرسانة بما فيها الصب تحت الماء بخلطات معتمدة وحسب المواصفات العالمية عن طريق الغواصين، وبكمية تجاوزت 50 ألف مكعب لكامل المشروع.

معدات وآليات

كانت أمانة جدة أعلنت استعدادها لموسم الأمطار بشكل مبكر بتخصيص نحو 3 آلاف عاملاً على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق خاصة المواقع الحرجة منها والتي ما زالت أعمال إنشاء شبكات بها تحت التنفيذ أو الترسية.