ذبابة الفاكهة تفتك بالمحاصيل في نجران

يعاني مزارعو نجران من آفة ذبابة الفاكهة التي ألحقت الضرر بمحاصيل الفواكه وأتلفت نسبة كبيرة منها، مطالبين بإيجاد الحلول العاجلة للتخلص من الآفة.

ثمار الحمضيات

أوضح مدير مركز أبحاث بستنة نجران المهندس سالم بالحارث، أن ذبابة الفاكهة تنتشر في معظم مناطق المملكة وشُوهِدت أطوار الحشرة على الحمضيات والسدر والتين والمشمش والخوخ والجوافة وغيرها من الفواكه الأُخرى، و تصيب ثمار الحمضيات الصيفية، ثم تنتقل إلى فواكه أُخرى حتى موعد ثمار الحمضيات الشتوية، ولُوحِظ أن مُعظم الإصابة تتركز في أصناف اليوسفي رقيقة القشرة كالكينو واليوسف أفندي والكلمنتينا وبعض أصناف البرتقال السُكري، وتكون اعراض الإصابة بظهور لون باهت حول موضع الإصابة يميل إلى الاصفرار تدريجيا مكوناً هالة صفراء مستديرة على سطح القشرة ثم يتحول لونها إلى اللون البني، بعد أن تتغذى اليرقة على لُب الثمرة تصبح منطقة الإصابة رخوة وطرية وتعفن الثمار واكتسابها طعما غير مقبول ثم تسقط الثمار في كثيرٍ من الأحوال بعد تلونها بلون برتقالي غامق.

طرق المقاومة

أضاف بالحارث أن طُرق المقاومة بعدم زراعة أكثر من نوع من الفواكه في حقل واحد خصوصاً زراعة أشجار الحمضيات مع أشجار الجوافة والمانجو حتى لا يكون هناك مجال لتكاثر الحشرة في الثمار المتعاقبة النضج، وجمع الثمار المصابة والمتساقطة على الأرض ودفنها في حفرة عمقها أكثر من 50 سم، وإعطاء رية غزيرة للأشجار بعد جمع المحصول لقتل العذارى بالتربة، واستخدام المصائد الفرمونية لخفض أعداد المجمع الحشري للآفة، وإدخال المقاومة الحيوية، والرش بأحد المبيدات الحشرية الجهازة مع التقيد بفترة التحريم.

أشجار الفاكهة

يقول الخبير الزراعي سلطان المالكي، إن ذبابة الفاكهة تبدأ الحشرات الكاملة في التزاوج بعد خروجها من العذراء بنحو 15 – 30 يوما، وذلك تبعاً لدرجات الحرارة ثم تبدأ الأنثى بوخز الثمار وعمل تجويف أسفل القشرة مباشرة (غرفة وضع البيض) وتضع بيضها في مجموعات (3 – 9 بيضات) وتصيب أغلب أنواع الفاكهة مثل: الرمان المانجو الجوافة وتعيش في أغلب المناطق مستغلة الحقول الزراعية في عمليات التكاثر.

طرق مكافحة ذبابة الفاكهة

عدم زراعة أكثر من نوع في الحقل

جمع الثمار المصابة والمتساقطة على الأرض

دفن الثمار المصابة في حفرة عمقها أكثر من 50 سم

استخدام المصائد الفرمونية

إدخال المقاومة الحيوية

الرش بأحد المبيدات الحشرية