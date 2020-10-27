الصحة تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة أقرت رسميا إعادة منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي ابتداء من 1/‏1/2021 دون أثر رجعي، وحددت الوزارة 3 معايير وضوابط لصرف العلاوة لغير السعوديين، من أهمها أن تكون وفقا للوائح والسياسات والمعايير المعتمدة بما فيها الأداء الوظيفي، ووفقا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نموذج عقد مهمات وظيفة بدوام كامل لغير السعوديين الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

توصيات اللجنة

جاء ذلك في سياق تعميم أصدره وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان أمس، أشار خلاله إلى الأمر الملكي رقم 5473 بتاريخ 19/‏1/1442، المبني على برقية وزير الصحة رقم 1208428 في 2/‏12/1441، والمتضمنة توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 37043 في 15/‏6/1441، لبحث طلب الوزارة إعادة صرف العلاوة السنوية للكادر الصحي لغير السعوديين.

3 معايير للصرف

لفت تعميم وكيل وزارة الصحة إلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 10149 بتاريخ 9/‏12/1441، والمتضمن ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء بشأن الموضوع، وموافقة المقام السامي على ما رأته اللجنة المالية، بالتوصية بمنح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي ابتداء من العام المالي (1442-1443) (2021) وفقا للمعايير التالية:

01

منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي وفقا للوائح والسياسات والمعايير المعتمدة بما فيها الأداء الوظيفي

02 تطبق العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين بالجهات الحكومية وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نموذج عقد مهمات وظيفة بدوام كامل لغير السعوديين الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية (سابقا) رقم 1551 بتاريخ 6/9/1440

03 يعتمد منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي ابتداء من تاريخ 17/‏5/1442 الموافق 1/‏1/2021 دون أثر رجعي.