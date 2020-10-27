مشاريع للمشهد الحضري بحدائق المجاردة

وحول تغيير الاسم المتعارف عليه منذ تنفيذه باسم (شارع الفن) قال المحجاني، إن الاسم لم يتم تغييره، وهو واقع تحت مسمى حدائق شارع الفن.
واكتسب شارع الفن بمحافظة المجاردة شهرة عالية منذ افتتاحه عام 1438 وما زال.
ويستقبل الشارع الأهالي والزوار وضيوف المحافظة على مدار العام.
ويعد شارع الفن من تصميم وتنفيذ بلدية المحافظة وبمتابعة شخصية لكافة خطوات العمل من رئيس البلدية آنذاك المهندس عبدالله عايض بن دلبوح.
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