مشاريع للمشهد الحضري بحدائق المجاردة

قال رئيس بلدية محافظة المجاردة عايض المحجاني، إن العمل جار في شارع الفن بالمحافظة ضمن مشاريع المشهد الحضري لاعتماد تكاليف العمل والبدء في المشروع.

وحول تغيير الاسم المتعارف عليه منذ تنفيذه باسم (شارع الفن) قال المحجاني، إن الاسم لم يتم تغييره، وهو واقع تحت مسمى حدائق شارع الفن.

واكتسب شارع الفن بمحافظة المجاردة شهرة عالية منذ افتتاحه عام 1438 وما زال.

ويستقبل الشارع الأهالي والزوار وضيوف المحافظة على مدار العام.

ويعد شارع الفن من تصميم وتنفيذ بلدية المحافظة وبمتابعة شخصية لكافة خطوات العمل من رئيس البلدية آنذاك المهندس عبدالله عايض بن دلبوح.